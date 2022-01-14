Жалоба ООО «СМУ Артель» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «СМУ Артель» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку и монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов для нужд Департамента здравоохранения Владимирской области.

Заявитель полагает, что аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа оценила все представленные документы и обстоятельства и решила признать жалобу ООО «СМУ Артель» на положения документации при проведении электронного аукциона обоснованной, признать заказчика нарушившим требования пункта 3 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Вместе с тем, Комиссия Владимирского УФАС России решила предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать, так как допущенные нарушения не повлияли на результаты проведения закупки.

«Владимирское УФАС России»