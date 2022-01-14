Жалоба ООО «НовТехСтрой» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «НовТехСтрой» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в Вязниковском районе Владимирской области.

Заявитель полагает, что аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа оценила все представленные документы и обстоятельства и решила признать жалобу ООО «НовТехСтрой» не обоснованной.

«Владимирское УФАС России»