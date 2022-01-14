Жалоба ООО «Медикэр» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО « Медикэр» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница №2 г.Владимира».

Заявитель считает, что отклонение комиссией заявки было неправомерным и противоречащим Закону о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа оценила заявку заявителя на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок и документации об аукционе и приняла решение о несоответствии заявки требованиям аукционной документации.

На основании изложенного Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Медикэр» необоснованной.

«Владимирское УФАС России»