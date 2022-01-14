Жалоба ООО «МД-КОНСАЛТИНГ» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «МД-КОНСАЛТИНГ» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах города Киржач Киржачского района Владимирской области

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно статей 64 и 31 Закона о контрактной системе в части не установления обязательных требований.

Изучив аукционную документацию и оценив представленные сторонами документы и сведения, Комиссия Владимирского УФАС приняла решение признать жалобу ООО «МД-КОНСАЛДИНГ» обоснованной и выдать заказчику, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

«Владимирское УФАС России»