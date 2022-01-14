Жалоба ООО «Логос» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Логос» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку оксиметра пульсового для оказания паллиативной медицинской помощи для нужд ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Заявитель полагает, что аукционная комиссия необоснованно отклонила заявку ООО «Логос» в указанном электронном аукционе в связи с тем, что аукционная документация нарушает требования Закона о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа оценила все представленные документы и обстоятельства и пришла к выводу, что утверждённая заказчиком документация электронного аукциона имеет противоречия, вводящие в заблуждение участников, следовательно, заказчиком не исполнены надлежащим образом положения статьи 14 Закона о контрактной системе в сфере закупок, и вынесла решение признать жалобу ООО «Логос» обоснованной, признать заказчика – ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» нарушившим требования статьи 14 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать заказчику, аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

«Владимирское УФАС России»