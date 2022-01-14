Жалоба ООО «ИТ-Проект» признана частично обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ИТ-Проект» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку системы хранения данных.

Общество полагает, что аукционная документация не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа оценила все представленные документы и обстоятельства и вынесла решение признать жалобу ООО «ИТ-Проект» частично обоснованной (в части описании объекта закупки не в соответствии с требованиями КТРУ), признать заказчика – ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» нарушившим требования части 5, 6 статьи 23 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать заказчику, аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

«Владимирское УФАС России»