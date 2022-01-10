Жалоба ООО «Интра» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Интра» на положения документации при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение в 2020 году работ по изготовлению для инвалида технического средства реабилитации – протеза кисти косметической, в том числе при вычленении кисти.

В ходе рассмотрения дела Комиссия пришла к выводу, что заявителем не были представлены надлежащие документарные доказательства того, что вышеуказанные критерии оценки заявок по опыту в виде объема выполненных обязательств каким-либо образом нарушают его права и законные интересы, в связи с этим жалоба ООО «Интра» на положения документации при проведении открытого конкурса признана не обоснованной.

«Владимирское УФАС России»