Жалоба ООО «ФАРМИКО» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ФАРМИКО» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственного препарата (Паклитаксел) для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №1».

Заявитель считает, что отклонение комиссией заявки было неправомерным и противоречащим Закону о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа рассмотрела заявки участников закупки и документы участников данного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок и документации об аукционе и приняла решение о несоответствии заявки заявителя требованиям аукционной документации.

На основании изложенного Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «ФАРМИКО» необоснованной.

«Владимирское УФАС России»