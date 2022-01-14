Жалоба ООО «АТЛАНТИКПРО» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «АТЛАНТИКПРО» на положения документации об электронном аукционе на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, мостов и иных транспортных сооружений в границах муниципального образования г. Меленки.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона составлена с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа оценила все представленные документы и обстоятельства и вынесла решение признать жалобу ООО «АТЛАНТИКПРО» обоснованной, признать заказчика – администрацию Меленковского района Владимирской области нарушившим требования статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать заказчику, аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

«Владимирское УФАС России»