Жалоба ИП «Н…» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ИП «Н…» на действия заказчика при проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании отделения милосердия в п. Чулково, ул. Парковая, д. 1а для нужд государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно заказчиком неверно рассчитана начальная (максимальная) цена контракта.

В ходе рассмотрения дела Комиссией Владимирского УФАС России было установлено, что положения статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок свидетельствуют о том, что к полномочиям контрольного органа в сфере закупок (каковым является территориальный антимонопольный орган) не относится проведение проверки надлежащего исполнения заказчиком требований законодательства РФ к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта.

Данные полномочия в соответствии с частями 8,9 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок делегированы органам государственного (муниципального) финансового контроля, в связи с этим жалоба «ИП Н…» признана необосноаванной.

«Владимирское УФАС России»