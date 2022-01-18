Жалоба гражданина на действия торговой площадки признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина на действия

ООО «Объединенные системы торгов» — оператора электронной торговой площадки -Систематорг sistematorg.com.

Заявитель указывает, что оператор электронной торговой площадки незаконно отказал в регистрации на электронной торговой площадке в связи с непредставлением необходимых документов.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина А. обоснованной, т.к. заявитель предоставил в составе заявки сведения в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

«Владимирское УФАС России»