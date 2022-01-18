Жалоба гр. О. на действия МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях признана необоснованной

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гр.О. на действия организатора торгов — МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях по проведению аукциона по реализации для товара, задержанного таможенными органами.

Заявитель обжаловал действия аукционной комиссии по отказу в допуске к участию в аукционе, в связи с представлением документов, не соответствующих требованиям извещения.

Комиссией Владимирского УФАС России жалоба гр.О. рассмотрена в рамках возбужденного дела в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссией Владимирского УФАС установлено, что заявка гр.О. отклонена по причине не предоставления формы заявки, установленной аукционной документацией.

Жалоба гр.О. признана необоснованной, т.к. действия организатора торгов соответствуют Положению о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1041 и аукционной документации.