Жалоба гр. О. на действия МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях признана необоснованной

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гр.О.   на действия организатора торгов —  МТУ  Росимущества   во  Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях  по проведению аукциона по  реализации для товара,   задержанного  таможенными органами.

Заявитель обжаловал действия   аукционной комиссии по отказу в допуске к участию в аукционе,  в связи с  представлением  документов,  не соответствующих  требованиям извещения.

Комиссией Владимирского УФАС России жалоба гр.О. рассмотрена в рамках возбужденного дела  в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

 Комиссией Владимирского УФАС установлено, что заявка гр.О.  отклонена по причине не предоставления формы заявки, установленной аукционной документацией.

            Жалоба гр.О. признана необоснованной, т.к. действия организатора торгов соответствуют Положению о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1041 и аукционной документации.