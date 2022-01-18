Заместитель начальника управления, начальник отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа администрации города Владимира привлечен к административной ответственности

Руководитель  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении,  возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика —  заместителя начальника управления, начальника отдела правового и информационного обеспечения размещения муниципального заказа администрации города Владимира по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4.2  статьи 7.30  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенияхи постановил привлечь должностное лицо к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3  000  (три тысячи)  рублей  в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»