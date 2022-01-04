Загородный парк приглашает гостей на «Самовар-пати»

На просторах парка «Загородный» областного центра пройдёт ежегодный фреш-проект «Самовар-пати» (0+). Состоится он завтра, 5 января. Начало в 12.00. Праздник посвящен одному из самых древних предметов быта русского народа — самовару.

Программа праздника

На главной площадке праздника развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флеш-моб «Чайничек».

В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка.

Цель праздника — возрождение традиций русского гостеприимства и чаепития.

Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое. На сцене праздника выступят лучшие творческие коллективы города и музыканты.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте парка и в группе в соцсети «ВКонтакте».

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