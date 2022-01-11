Заблокированный в «Ладе» пассажир скончался после аварии

В Вязниках произошла смертельная авария. Столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива». Пассажир первой машины скончался от травм в больнице.

ДТП в городе

Дорожная обстановка в последние дни резко ухудшилась из-за сильного снегопада. Серьезные аварии — каждый день. В одной из них погиб человек. Это случилось в Вязниках 10 января на Большой Московской.

Около пяти часов вечера 24-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву» под управлением 35-летнего водителя. Молодой человек не учел сложные метеоусловия, сообщили предварительную причину в ГИБДД.

На место происшествия пришлось выехать сотрудникам МЧС. Они деблокировали 56-летнего пассажира, застрявшего в легковушке «Лада-Калина». Но тот скончался от полученных травм в вязниковской больнице.

Что нужно учесть

— Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке. Рекомендуем водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не забывайте о том, что на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колес с покрытием дороги значительно снижается, — советует пресс-служба управления ГИБДД МВД России по Владимирской области.

Телефон дежурной части ГИБДД — 54-16-65.

Снегопады и гололед всегда дают резкий скачок аварийности. В новогодние праздники на дорогах Владимирской области произошло 31 ДТП, в результате которых пострадали 54 и погибли 6 человек.

Инспекторы ГИБДД оформили 121 водителя, управлявшего машинами в нетрезвом состоянии. В трех ДТП виновниками были пьяные автомобилисты.

За неделю до Нового года в период снегопадов случилось свыше 700 аварий с материальным ущербом. Это абсолютный рекорд. В новогодние праздники без пострадавших ГИБДД оформило более 428 аварий.