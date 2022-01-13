За год клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе увеличили спрос на автокредиты на четверть

Клиенты ВТБ в ЦФО за 2021 год оформили 11,4 тыс. автокредитов на 10,8 млрд рублей, что по объему на 25% больше результата аналогичного периода прошлого года. Размер среднего чека составил 947 тыс. рублей. В топ-5 наиболее популярных марок вошли Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

В целом по России клиенты ВТБ в 2021 году заключили более 86 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 101 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 29%, увеличившись с начала года на 13 пп.

На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов сместился в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам 2021 года наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей. Продажи кредитов на машины с пробегом выросли на 60% и достигли 16 млрд рублей, в то время как на новые авто — только на 20%, составив 82 млрд рублей.

По итогам 2021 года продажи автокредитов на российском рынке превысили рекордные 1,1 трлн рублей, что почти в 1,5 раза выше результата 2020 года. На фоне дефицита машин на рынке и роста цен, транспортные средства приобрели более 1 миллиона россиян. В 2022 году, несмотря на высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, выдачи автокредитов могут превысить этот результат за счет замедления роста цен.

«В 2021 году главным сдерживающим фактором для российского автомобильного рынка был глобальный дефицит микроэлектроники, что стало причиной очень умеренного роста рынка по итогам года. На наш взгляд, проблема сохранится и в текущем году, особенно в первом полугодии. В результате мы ожидаем, что в 2022 году продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. В первом полугодии продажи, скорее всего, снизятся, а цены продолжат расти. При этом нормализация предложения и снижение инфляционного давления должны способствовать замедлению роста цен на новые автомобили во втором полугодии», — комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

«На динамику рынка в прошлом году повлияли отложенный спрос из-за пандемии, государственная программа поддержки и выгодные ставки кредитования. В 2022 году, по нашей оценке, на фоне замедления роста цен спрос клиентов на автокредиты останется высоким. Мы ожидаем, что результат текущего года вполне может превысить показатель 2021 года и в случае умеренной денежно-кредитной политики регулятора увеличиться примерно до 1,2-1,3 трлн рублей», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 0,7% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.

В рамках программы беззалогового кредитования кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Минимальная ставка составляет 4,5% условии подачи заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.

Банк ВТБ (ПАО)