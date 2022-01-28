За 2021 год в оборот ввели только 0,3% от новых построек

Во Владимирской области в 2021 оформлено по всем правилам 2380 объектов, ранее построенных физическими и юридическими лицами. Налоговая служба недовольна результатом. На самом деле, объектов, с которых можно было бы получать имущественный налог, в 26 раз больше!

Скрытое «добро»

— Мы постоянно ведем работу по сверке имущества. Новые объекты входят в оборот. С 2021 года органы местного самоуправления вправе выявлять правообладателей и вести работу по вовлечения объектов в оборот. Управление налоговой службы направило в муниципалитеты списки по 63 тысячам объектам, чтобы провести все необходимые мероприятия. Но по итогам вовлечено всего 2380 объектов, — говорит начальник налоговой службы Владимирской области Марат Фахретдинов.

За год оформлено только 0,3% от ранее неучтенных, но построенных объектов

Главный налоговый инспектор рассказывает, что муниципалитеты утвердили только 13 решений по вводу объектов. Налоговая служба по неучтенным постройкам вправе выставлять платежки сразу за три последних года. За счет этих мероприятий в казну поступило 2,5 миллиона рублей.

Марат Фахретдинов считает, что данная работа должна стать приоритетной для муниципалитетов. По самым скромным оценкам налоговиков, местные бюджеты пополнились бы еще на 30 миллионов рублей.

Об этом главный налоговый инспектор региона рассказывал депутатам Заксобрания на январском заседании. Депутат Михаил Максюков, который возглавляет бюджетный комитет, озвучил возможные причины:

— Муниципальные власти опасаются, что если они нарастят свои доходы за счет вовлечения объектов, то перестанут получать дотации из областного бюджета. Тут такая грань. Нужно прорабатывать этот вопрос.

В целом за 2021 год в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков Владимирской области поступило 8,5 миллиардов рублей в виде имущественных налогов. 6,1 миллиард пришел от юрлиц, 2,4 — от физлиц. Рост с 2020 года составил плюс 2,5%.

Большие метры

Ранее «Призыв» сообщал о рекордных показателях жилищного строительства в 2021 году. Всего было построено 828 тысяч квадратных метров жилья, из них 649 тысяч — это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство.

— По мнению специалистов, мощным стимулом развития ИЖС стали решения федерального центра по «дачной амнистии» и догазификации населённых пунктов, — поделилась соображениями пресс-служба администрации области.

Есть ещё вариант, что у владельцев индивидуального жилья — построенного, но не сданного официально — просто повысилось сознание, и они решили оформить документы. Но это больше из области фантастики.

На 2022 год намечена сдача свыше 790 тысяч квадратных метров жилья. И если муниципалитеты учтут рекомендации налоговиков, то такую высокую планку регион сможет преодолеть.