Январь во Владимирской области закончится снегопадами

Снегопады вновь обрушатся на Владимирскую область. По данным синоптиков, они начнутся в пятницу и будут продолжаться до конца января.

Снежно и тепло

— Начиная с пятницы, будет идти снег, усилится ветер до 15 метров в секунду. Будет метель. В последующем погода будет снежной до конца месяца. Супер снегопадов не случится, но снег будет идти постоянно. Высота сугробов подрастет примерно на пять сантиметров, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Влияние на погоду окажет северо-западный циклон. При этом он понемногу ослабит морозы, поясняет центр погоды «Фобос». В субботу погодные сервисы прогнозируют уже -5 градусов днем. В воскресенье и вовсе -2 градуса. Ночные морозы ослабеют до -5…- 8 градусов. В зимний период такие температурные перепады чреваты гололёдными явлениями.

Вторжение циклона будет сопровождаться сильным ветром.

Кроме того, синоптики предупреждают об аномально низком атмосферном давлении 30 января. Оно опустится до 725 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы и может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Прогноз на февраль

Начало февраля практически на всей территории России ожидается теплым. Температура будет выше климатической нормы. Правда, синоптики делают оговорку, прогноз актуален на первые числа последнего зимнего месяца. Более точные данные появятся 31 января.

Хотя, если вспоминать долгосрочные прогнозы, то о теплом феврале синоптики говорили еще в декабре прошлого года. Тогда погоду зимы образно сравнивали с «сэндвичем», в котором декабрь и февраль значительно теплее морозного января.