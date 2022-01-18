Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.

Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.

Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» (6+) и «Смешарики. Начало» (0+). Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):

1. «Батя» (16+);

2. «Душа» (6+);

3. «Райя и последний дракон» (6+);

4. «Холодное сердце 2» (6+);

5. «Куриоса» (18+);

6. «Фиксики: Большой секрет» (6+);

7. «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);

8. «Том и Джерри» (6+);

9. «Мстители: Финал» (16+);

10. «Моана» (6+);

11. «Зверополис» (6+);

12. «Соник в кино» (6+);

13. «Тролли. Мировой тур» (6+);

14. «Холодное сердце» (0+);

15. «Суперсемейка 2» (6+);

16. «Круэлла» (12+);

17. «Смешарики. Начало» (0+);

18. «Тайна Коко» (12+);

19. «Скуби-ду!» (2020, 6+);

20. «Король Лев» (2019, 6+).

На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части «Босс-молокосос» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.

Топ-20 в покупках (включая аренду контента):

1. «Босс-молокосос» (6+);

2. «Босс-молокосос 2» (6+);

3. «Форсаж 9» (12+);

4. «Мортал Комбат» (18+);

5. «Холодное сердце 2» (6+);

6. «Щенячий патруль в кино» (6+);

7. «Батя» (16+);

8. «Райя и последний дракон» (6+);

9. «Душа» (6+);

10. «Гнев человеческий» (18+);

11. «Лига справедливости Зака Снайдера» (16+);

12. «Гринч» (6+);

13. «Лука» (6+);

14. «Один дома» (0+).

15. «Семейка Крудс: Новоселье» (6+);

16. «Годзилла против Конга» (12+);

17. «Соник в кино» (6+);

18. «Тролли. Мировой тур» (6+);

19. «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+);

20. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).

Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» (12+) и «Летчик» (12+), опередив

свежие российские комедии «Дракулов» (16+) и «Бабки» (16+), а также новогоднюю серию пацанского сериала «Зёма» (18+).

Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:

1. «Небо» (12+);

2. «Летчик» (12+);

3. «Круиз по джунглям» (12+);

4. «Черная вдова» (16+);

5. «Лука» (6+);

6. «Круэлла» (12+);

7. «Дракулов» (16+);

8. «Райя и последний дракон» (6+);

9. «Зёма 3. Новогодний замес» (18+);

10. «Бабки» (16+).

Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:

1. «Веном 2» (16+);

2. «Один дома» (0+);

3. «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);

4. «Дюна» (2021, 12+);

5. «Не время умирать» (12+);

6. «Гринч» (6+);

7. «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);

8. «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);

9. «Тихий омут» (18+);

10. «Босс-молокосос 2» (6+).