Взнос на капремонт домов поднимут до 7,85 рубля

Во Владимирской области рассчитали новый тариф на капремонт для собственников многоквартирных домов — 7,85 рублей с квадратного метра. Рост — 70 копеек. Ставки могут быть больше, но не меньше.

Самый низкий в ЦФО

Новый тариф еще не утвержден. Документы рассмотрены в департаменте ЖКХ и направлены врио губернатора Александру Авдееву. Взнос в сумме 7,15 рублей действовал на протяжении года. А до этого минимальные ставки на капремонт не пересматривали шесть лет.

Владимир Новиков, гендиректор фонда капремонта:

У нас сегодня минимальный взнос за капремонт — 7,15 рубля с квадратного метра. Один из самых низких в ЦФО. Фонд капремонта вышел с предложением поднять его на размер инфляции — 9,8%.

Департамент ЖКХ нас поддержал. Рост — 70 копеек. Сейчас данный проект рассматривает врио губернатора.

Это даст привлечение денежных средств в районе 101 миллиона рублей. Сегодня недостаток средств. Сейчас еще фонд заключает договора с отсрочкой платежей на год, а с 2022-го будет на срок в течение трех лет.

Как только будут появляться средства, расплатимся с подрядчиками.

В среднем для плательщика размер платежа повысится на 37-40 рублей.

Владимир Новиков сообщил, что по плану капремонта 2022 года практически все торги разыграны, заключаются контракты. Подрядчики есть, причем с опытом работы.

И сметы работ растут. В 2021-м в два раза повысились цены на металлоизделия и пиломатериалы. Ежегодно в «общий котел» фонд получает порядка миллиарда рублей. А стоимость реализации плана капремонта — выше минимум на 200 миллионов рублей. Поэтому и происходит отсрочка платежей подрядчикам.

В пользу малых

Но будем объективны: повышение тарифа не позволит значительно ускорить расчеты с подрядчиками. Зато даст возможность увеличить темпы выполнения капремонта.

— 72% многоквартирных домов платят взносы в «общий котел» фонда. Но большая часть этих домов — малоэтажные. Не новые. Все они требует ремонта. Мы просчитывали, 90 лет потребуется такому малоэтажному дому, чтобы накопить на капремонт. За счет котла ремонтируем гораздо быстрее. 61% программ — это кровли, — пояснил Владимир Новиков.

В этом году в список капремонта попали 403 многоквартирных дома. Две трети — это только проектирование. По этим объектам ремонтные работы начнутся в лучшем случае во втором полугодии.

На взносы за капремонт есть льготы по оплате. Собственники жилья в возрасте 70-79 лет платят 50% от рассчитанной суммы, собственники старше 80 лет вообще освобождены от оплаты.

Льготы предоставляют только одиноко проживающим гражданам. Чтобы ее оформить, нужно через собесы или МФЦ написать заявление, принести СНИЛС, документы о собственности, предыдущие квитанции об оплате.