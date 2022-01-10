Выросла плата за детский сад во Владимире

Во Владимире с 1 января 2022 года выросла плата за детские сады. Если раньше родители отдавали за 12-часовое пребывание ребенка в садике 160 рублей, то теперь один день обойдется в 167 рублей. Сумма прописана в новом постановлении администрации города Владимира.

Последний раз плату за детсад повышали в марте прошлого года. И сразу на 11 рублей.

В группах с 24-часовым пребыванием детей плата составит 214 рублей (было 205 рублей), в группах кратковременного пребывания (3-5-часов в день) — 71 рубль в день (было 67 рублей), в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений — 156 в день (было 148 рублей).

Компенсации сохраняются

Несмотря на повышение льготы и компенсации при начислении родительской платы за детский сад сохраняются.

— компенсация 20% — на первого ребенка,

— компенсация 50% — на второго ребенка,

— компенсация 70% — на третьего и последующих детей.

Родители и законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности, освобождаются от оплаты. Это же касается детей-инвалидов и детей с туберкулезной интоксикацией, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Следующие льготы, согласно постановлению, предоставляются малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в расчете на душу населения, установленный по Владимирской области:

— снижение размера платы на 20% — за первого ребенка,

— снижение размера платы на 50% — за второго ребенка и последующих детей.

Сейчас во Владимире работают 89 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 4 частных. По данным на 1 октября 2021 года дошкольное образование там получают 20,4 тысяч детей.

Ранее «Призыв» сообщал, что около 10 миллионов рублей выделили из владимирского городского бюджета на перепрофилирование помещений трех детских садов. Создадут три новые ясельные группы в ДОУ № 82, 104 и 105.