Выпускникам школ озвучили расписание ЕГЭ-2022

Департамент образования Владимирской области назвал даты сдачи единых государственных экзаменов в наступившем году. Согласно утвержденному расписанию, первое испытание ждет выпускников 26 мая.

«Горячая» пора

26 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни — 2 и 3 июня соответственно. 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Расписание экзаменов утверждено приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Три периода

Проведение ЕГЭ разделено на три периода. Досрочный — он пройдет с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября.

— В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат, — уточнила пресс-служба департамента образования Владимирской области.

Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) также разделено на три периода: досрочный — с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 15 сентября.

Ранее в департаменте образования озвучили результаты итогового сочинения. 95,5% выпускников получили зачет. Участие в испытании, которое выступает допуском к государственной итоговой аттестации, приняли свыше 5 тысяч учащихся.