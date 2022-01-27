Вторая «прямая линия» Александра Авдеева: итоги

Возможно, со временем «прямые линии» главы региона с жителями области станут просто дежурным мероприятием, не порождающим ажиотажа. Регулярная практика – ничего больше. Но пока это всё же событие. Александр Авдеев провёл вторую «прямую линию» на телевидении с момента вступления в должность. Прошла она на телеканале «Губерния-33» и собрала сотни вопросов.

Вопросов стало меньше

Вопросов она собрала сотни — есть говорить точнее, около пятисот, — но в том-то и дело, что на первой линии, проходившей 7 декабря минувшего года, обращений было почти три тысячи.

Что это может означать? Вероятно, то, что на просьбы людей, прозвучавшие полтора месяца назад, дали ответ. Не говорим — выполнили всё (проблемы бывают разные, в том числе решаемые долго или даже тупиковые), но внесли ясность: как, кто, когда и за счёт чего будет решать вопросы.

— Все обратившиеся — услышаны. На почти 90 процентов из них ответы уже даны, в работе остаётся около 300 вопросов, — сообщила пресс-служба администрации области об итогах прошлой «прямой линии».

Нельзя, конечно, говорить, что проблем у людей стало гораздо меньше, и «поток заявителей» иссякает. Во-первых, телеформат (пусть и с подключением Интернета) — лишь один из механизмов взаимодействия власти и народа. Далеко не все нуждающиеся в поддержке им воспользовались. Во-вторых, две «прямые линии» — это только начало. Тем не менее, тенденция обозначилась: масса обращений не стала лавиной, с этим вполне можно работать. И если дальше это проявится ещё ярче, значит, формат «прямых линий» себя оправдывает.

Что спрашивали

Топ вопросов составить нетрудно, их диктует текущая ситуация. «Зима, холода…», и закономерно, что на первом месте – вопросы ЖКХ, связанные с отоплением, с уборкой снега, с водоснабжением. Ещё волнует тема вывоза мусора, её в нынешнем году тоже спровоцировали затяжные новогодние снегопады с не менее затяжными новогодними праздниками.

Дорожные вопросы, само собой, волновали людей. В том числе прозвучали обращения из отдалённых населённых пунктов, куда трудно добраться не то что самим жителям, но и автолавке или — в случае необходимости — оперативным службам.

Были вопросы по газификации, по жилью – они касались и долгостроев, и расселения аварийных домов. Постоянная «болевая точка» — состояние медицины. Спрашивали о льготных лекарствах, в частности, инсулине, о работе ФАПов, о нехватке врачей.

Александр Авдеев в ходе «прямого эфира» успел ответить более чем на три десятка вопросов. На них и на все остальные, поступавшие не только в студию, но и через соцсети, после обработки будет дан ответ, заверили в «Белом доме».

Новый приём

Новшеством «прямой линии» было участие в ней руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Они в прямом эфире на местах давали пояснения и принимали поручения главы региона.

Так, департаменту здравоохранения поручено разобраться в нюансах жилищной ситуации врача из Карабаново, решить вопрос обеспечения лекарствами инвалида, обсудить с коллективом Струнинской больницы проблемы, ставшие причиной их предложения вывести учреждение из структуры Александровской ЦРБ.

Департаменту образования поручили помочь семье из Ставрово, где инвалиду требуется помощь сурдопереводчика для сдачи ЕГЭ.

— Цель «прямой линии» − не ответить сейчас и сразу. Да, что-то можно сделать оперативно или в течение нескольких дней. Системные вопросы, которые держу под постоянным контролем − это газ, дороги, медицина, вода, транспорт, энергетика − требуют обобщения и программной проработки. Чёткие ответы получат все. Людям важно знать, когда и как будет решена их проблема, − отметил Александр Авдеев.