Впервые за полгода число заболевших ковидом за сутки стало меньше 200

Сегодня впервые за долгое время число заболевших коронавирусом за сутки – менее двухсот, информирует региональное управление Роспотребнадзора. 5 января во Владимирской области лабораторно подтвердили 191 новый случай заболевания Covid-19. Последний раз такие показатели отмечались в июне прошлого года.

Заболеваемость снижается

Снижение числа заболевших отмечают весь предновогодний месяц и первые дни 2022 года. Медленно, но верно кривая пандемии идёт вниз. Тем не менее, пока количество подхвативших зловредную заразу всё равно велико. И, кроме того, маятник болезни может, говоря поэтически, «качнуться вправо, качнувшись влево».

Но пока – радуемся тому, что есть: болезнь отступает.

Раскладка заболеваемости по территориям практически традиционна. Больше всего — 58 человек – заболели во Владимире. Тридцать — в Коврове, Двадцать один — в Муроме.

Дальше так: 15 — в Александрове, 11 — в Гусь-Хрустальном, 10 — в Кольчугино, по 7 – в Собинке и Юрьеве-Польском, по 6 — в Вязниках и Суздале, 5 — в Камешково, по 4 — в Красной Горбатке, Меленках и Петушках, 3 — в Киржаче.

Свободные койки

Если верить официальной статистике, сегодня с госпитализацией больных коронавирусом в области проблем нет. Всего в области действуют 1 544 койки, из них заняты немногим более 57%.

За всё время пандемии 71 971 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 654 человека. Умерли – 2 945, из них за минувшие сутки – семь человек.

Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по выходным.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.