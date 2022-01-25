Восстановлено теплоснабжение в Муроме после обрушения котельной

Начало поступать тепло в дома жителей Мурома, оказавшихся без отопления из-за аварии на котельной ООО «Владимиртеплогаз». Сегодня на здании котельной установят 8 металлических опор под перекрытия крыши. После этого, если несущие конструкции не подведут, продолжится укрепление крыши и стен. 27 января планируется начать запуск котельной в штатном режиме.

Что случилось

На восстановление подачи тепла потребовалось почти двое суток. Авария на котельной произошла днём в воскресенье, 23 января. Из-за обилия снега обрушилась кровля здания.

В результате инцидента на котельной никто не погиб.

Коммунальщики вынуждены были остановить работу трёх котлов (одного теплового и двух водоснабжения). Без тепла остались более трёх десятков домов, в которых проживают около 700 жителей, а также 2 детских сада, десятки административных зданий, в том числе районного ОМВД.

Муромская городская прокуратура проводит проверку случившегося. По предварительной информации, здание не выдержало из-за ветхости стены котельной.

Оперативное совещание

Вчера ситуацию с теплоснабжением жителей Мурома и варианты её скорейшего разрешения обсудили на оперативном совещании в администрации Владимирской области, которое провёл врио Губернатора Александр Авдеев.

— Котельная отключена от газа и остальных коммуникаций. Сейчас включаем резервные ветки, которые смонтированы вчера ночью, и переключаем на них жилой фонд и садики. Ждём мобильную котельную – она необходима, чтобы компенсировать мощность. И всё же, к сожалению, отопление в домах будет несколько снижено. Что касается здания котельной, мы готовим его к сохранению, установим подпорки. Окончательное решение примем позже, − доложил глава округа Муром Евгений Рычков.

Александр Авдеев поставил задачу восстановить теплоснабжение к сегодняшнему дню.

Что сделано

От действующих котельных и центрального теплового пункта города проложены два временных участка тепловых сетей в районе улиц Воровского и Войкова. Это позволило восстановить теплоснабжение более 30 многоквартирных домов, 23 административных зданий и двух детских садов, сообщил департамент ЖКХ Владимирской области.

— В районе аварийной котельной подготовлена к запуску передвижная блочно-модульная котельная (БМК) мощностью 2 МВт, в резерве находится ещё одна передвижная БМК, — сообщила администрация области.

Остаётся решить вопрос с горячим водоснабжением в восьми многоквартирных домах, он «завязан» на восстановление работы котельной, вышедшей из строя.