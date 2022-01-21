Водителям устроят массовую проверку на трезвость

Водителей ждет массовая проверка на трезвость. Рейдовые мероприятия состоятся сегодня, 21 января, во Владимире. Дорожные патрули будут останавливать автомобили сплошным потоком. Где конкретно, по понятным причинам не сообщается.

Тревожная статистика

Причина проведения массовой проверки – тревожная статистика. По данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по итогам прошлого года на территории Владимира увеличился рост аварийности с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. А такие грубые нарушения представляют угрозу для безопасности дорожного движения, подчеркивают правоохранители.

Жертвами пьяных ДТП становятся в том числе и дети.

Нетрезвых за рулем инспекторы ГИБДД останавливают по всей области. Только за минувшую неделю в регионе зафиксировали 45 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием пьяных водителей произошло три автоаварии.

Всего же с начала года остановлено 166 человек с признаками алкогольного опьянения. Если брать в масштабе целого года, то цифра и вовсе огромная – 3968 пьяных водителей зафиксировали на дорогах региона за 2021 год.

Помочь полиции

Автомобилистам напоминают: для пьяных водителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.

Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.