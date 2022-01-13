Во Владимирской области подорожал баллонный газ для бытовых нужд

Во Владимирской области изменились цены на баллонный газ, поставляемый населению для бытовых нужд. Теперь его рассчитывают только с доставкой. Им пользуются жители не газифицированных сельских территорий, а также владельцы участков, где еще только строятся дома. Среди таких семей и многодетные из Владимира.

Цена вырастет дважды

Департамент регулирования цен и тарифов утвердил предельные розничные цены на сжиженный газ для компании «Юта-газ». Именно это предприятие поставляет баллоны населению.

Обсуждение ставок проходило накануне Нового года. Процедура всегда одинаковая при утверждении тарифов. Поставщик предлагает свои расчеты и пожелания, а эксперты департамента оценивают эту документацию, учитывая ограничения платы, утвержденной федеральной антимонопольной службой, а также федеральные методики расчетов и инфляцию.

Руководство компании «Юта-газ» просило поднять тарифы на 19%. Но обоснования такого роста эксперты департамента сочли неубедительными. По их мнению, экономически обоснованный максимум — 5,4%. Это верхняя планка, установленная для нашего региона. По ней и утвердили ставки.

С 1 января 2022 года один баллон объемом 50 литров без доставки будет стоить 698,05 рубля, баллон объемом 27 литров — 365, 65 рубля. С 1 июля 2022 года ставки вырастут до 735,63 и 385,33 рубля соответственно. Теперь отдельно рассчитывают тариф на газовые баллоны с доставкой. Он установлен на год: 1290,24 за баллон 50 литров и 675,84 рубля за 27 литров.

Продавцы хитрят

В департаменте уверены, что газовые баллоны должны поставлять непосредственно к жилью потребителей. Это безопаснее и удобнее, чем транспортировать емкости в автомобиле покупателя. Есть и другие нюансы.

Баллонный газ, случается, перепродают. И с каждым посредником цены поднимаются все выше. А департамент должен не только утверждать тарифы, но и контролировать, чтобы их не завышали.

— Есть жалобы от населения на то, что продавцы не соблюдают ценовые ограничения. Продают дороже 1290 рублей. Тут есть хитрость. При покупке баллонов продавцы не заключают договора с населением о том, что газ нужен для бытовых нужд. Как бы продают по свободной цене. Но это нарушение. И жители могут сообщать нам о таких фактах. Будем проводить проверки, — говорит директор департамента регулирования цен и тарифов Мария Новоселова.

Сел, деревень и поселков, где газовые ветки отсутствуют, во Владимирской области много. Уровень газификации сельской местности, например, составляет всего 53%.

В число населенных пунктов, где нет газа, входят даже те, что являются частью Владимира. Многодетные семьи из Лунево, которые уже судились с мэрией из-за отсутствия инфраструктуры, вынуждены покупать баллонный газ, чтобы готовить еду и отапливать построенные своими руками дома.

По решению суда газ, воду и дороги администрация города обязана подвести к концу декабря 2022 года.