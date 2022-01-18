Во Владимирской области на М-12 началось активное строительство

Госучреждение «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение на строительство трёх этапов платного автобана М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», пролегающих Владимирской области.

До самого Китая

— Главгосэкспертиза одобрила первые три этапа строительства М-12. Участки строительства расположены на участках: 0–80 км, 80–116 км и 116–224 км в Московской и Владимирской областях. Их общая протяженность составляет более 226 километров. Ввод автомагистрали М-12 запланирован на 2024 год. Она станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» — сообщила госкомпания «Главгосэкспертиза» в своих группах в соцсетях.

«Автодор» начал вести дневник строительства М-12.

Первый этап проходит по Московской и Владимирской областям. Это 4-полосный участок (2 полосы в каждую сторону) с одной развязкой рядом с городом Орехово-Зуево. Построят 26 путепроводов и мостов. Их общая длина — почти 2 километра.

Второй этап полностью идет по Владимирской области. Запланированы две развязки на пересечении с М-7 и гусевской региональной дорогой сразу после съезда с обхода Бараки. Построят 15 мостов и путепроводов общей длиной около одного километра.

Третий этап самый продолжительный — 109 километров.

— На этом этапе будет две развязки, в том числе запроектированная по просьбам жителей на пересечении с дорогами 17Н-7 «Драчёво – Бутылицы – Меленки» и 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» недалеко от Мурома. На этом этапе построят 32 моста и путепровода общей длиной около 2-х километров, — сообщила пресс-служба «Автодора».

Ранее активные строительные работы после выдачи разрешения госэкспертизы начались в республике Татарстан, Чувашии, Нижегородской области.

Проблемы местного характера

Во Владимирской области тоже на всех этапах уже ведется монтаж конструкций путепроводов и мостов. Компания «RusAlVi» сделала облет территории. По видео заметно, что дорожники существенно продвинулись вперед.

Проблемы у жителей Владимирской области по-прежнему возникают с подрядчиками, выполняющими работы на спецтехнике. Они пользуются региональными и муниципальными дорогами для проезда на стройплощадки.

Мало того, что на дорогах появляются ямы и рытвины, так еще и аварии случаются. Буквально вчера на дороге в районе Улыбышево самосвал со стройки М-12 протаранил рейсовый автобус из Радужного.

В компании «Автодор» сообщили, что к концу года на всем протяжении магистрали построят технологическую дорогу для проезда спецтехники, чтобы исключить пользование региональными и муниципальными дорогами.