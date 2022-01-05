Во Владимире рассчитывают новые тарифы на проезд

С 10 февраля во Владимире подорожает проезд в общественном транспорте. Это дело почти решенное. Заявка от администрации города уже поступила в департамент регулирования цен и тарифов. Осталось рассчитать предельные ставки. В этом году они впервые будут дифференцированными.

Транспорт «устает»

Стоимость проезда во Владимире не менялась с лета 2019 года. Решение о «заморозке» тарифов приняли не перевозчики, а городские власти. Законным образом цены на билеты могли поднять ещё год назад. Тогда департамент цен и тарифов администрации области утвердил новые ставки – они повысились на один рубль.

Перевозчики тогда обосновали необходимость повышения цен ростом своих затрат. Обслуживать многие маршруты приходилось с отрицательной рентабельностью, то есть пассажирские компании работали в «минус».

Из-за этого прошлой зимой начались сбои в работе городского транспорта. Люди по часу ждали своих автобусов. Те ломались, не заводились в морозы. В том числе, отказывали и относительно новые «Волгабасы».

Нынешней зимой ситуация повторилась.

— Транспорт у нас «устает». Его нужно менять. График сбивается. Мы выписываем предписания перевозчикам. В наших планах поменять весь автопарк. На это нужно порядка 3 миллиардов рублей. Обсуждаем с губернатором, как решить этот вопрос. Первая партия в 17 автобусов, которые выйдут в этом году – уже удача, — рассуждает глава города Андрей Шохин.

Будут контракты – будут новые автобусы

Под конец 2021 года в бюджет города поступили 253 миллиона рублей на покупку 17 новых автобусов. Их еще не приобрели, но уже распределили по маршрутам.

Однако одной бюджетной поддержки для обновления автобусного автопарка до необходимого уровня мало. Перевозчики должны брать кредиты.

Но для этого им надо иметь гарантии, что они будут работать. При наличии долгосрочных гарантий им одобрят займы. И при повышения стоимости проезда перевозчики смогут выплатить кредиты. А самое главное – они смогут обеспечить качество перевозок.

Скидки на проезд

Для того чтобы автокомпании работали не в убыток и повысили качество перевозок, во Владимире потребуется поднять тариф на 3-5 рублей. Но такой рост цен вызовет недовольство владимирцев.

Обычно эксперты департамента цен и тарифов разрешают поднять ставки на 1-2 рубля, в исключительных случаях на 3 рубля. Если тарифы выше, то перевозчики получают компенсацию, но население все равно платит меньше.

Но есть вариант комплексного решения задач.

— Мы хотим сделать безналичный проезд дешевле. Платежи становятся прозрачными. Мы уходим от «налички». Также введем более высокий вечерний тариф, после 9 вечера. Знаете, как сейчас бывает. Вечером автобусы не выходят, хотя должны работать по графику. Водители говорят, сломался автобус, заболел кто-то. Не хотят возить 3-5 человек, — рассуждает глава города Андрей Шохин.

Сразу после новогодних праздников эксперты департамента цен и тарифов начнут расчеты ставок. В январе они уже будут утверждены. «Призыв» обязательно сообщит об этом.