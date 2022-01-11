Во Владимире повредили выставочную машину времён Великой Отечественной войны

В новом владимирском сквере «Патриот» на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Мира произошёл неприятный инцидент. Группа молодых людей повредила грузовик времён Великой Отечественной войны. Это выставочный образец — один из основных объектов военно-патриотического пространства. Хулиганов уже ищет полиция.

Сила есть…

Происшествие случилось накануне Рождества, 6 января, в 18.40. Было уже темно, но сквер освещается, так что камеры наблюдения зафиксировали беснование молодых людей.

Двое юных шалопаев, красуясь перед своими спутницами, прыгали по кабине и кузову, забирались внутрь машины — словом, демонстрировали силу и ловкость, но не ум.

В итоге раритетный автомобиль был повреждён.

Администрация города Владимира в своей группе «В контакте» опубликовала снимки и видео, зафиксированные камерами наблюдения, и обратилась к горожанам с просьбой:

— Уважаемые владимирцы, просим вас, если вы узнали кого-то на данных фото, сообщить, пожалуйста, нам в личные сообщения группы. Данные материалы уже переданы в УМВД.

Не первый случай

Автомобиль, выставленный в военно-патриотическом сквере, — УралЗиС. Его прототипом был ЗИС-5 – знаменитая «трёхтонка». Её выпускали в 1930-40-х годах. Это был один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

Насколько хулиганы повредили машину, выставленную в сквере Владимира, не сообщается.

Ранее в общественных пространствах областного центра уже были случаи вандализма. Недавно, например, неизвестные (по всей видимости, тоже молодые люди) сломали лавочки, установленные в парке «Добросельский». А несколько лет назад хулиганы разбили плафоны фонарей, установленных в парке Пушкина.