Во Владимире обновят коммунальную технику

ЦУГД выделили свыше 400 миллионов рублей

В наступившем году администрация Владимира готова выделить средства на обновление коммунальной техники для Центра управления городскими дорогами. У главного уборщика города автопарк давно работает на износ. Многочисленные жалобы жителей на уборку снега, наконец, услышали.

Больше на уборку

В 2022 году на деятельность Центра управления городскими дорогами в бюджете запланировали 401 миллион рублей. Финансирование выросло от плана прошлого года на 16 миллионов рублей.

— Средства выделяются на содержание автомобильных дорог, в том числе их уборку, обработку противогололедными реагентами, восстановление покрытия, на содержание ограждений, дорожную разметку, установку дорожных знаков, — сообщили в администрации города.

Кроме того, средства предусмотрены и на покупку техники, проинформировала главный финансист города Вера Трусова. Какую технику приобретут, и в каком количестве, мэрия решит по итогам первого квартала.

Снегоуборочную технику готовят к зиме

Снегоуборочную технику готовят к зиме

Трудная зима

Текущая зима оказалась снежной и напряженной. Расход пескосоляной смеси значительный, больше обычного придется потратить средств на ремонты. Плюс заплатить сотрудникам за переработку.

Возможно, уже в первом квартале появится необходимость добавить денег на текущее содержание ЦУГД . Тогда покупка техники отойдет на второй план.

В течение прошлого года депутаты горсовета не раз вносили корректировки в бюджет касательно Центра управления городскими дорогами. Деньги ушли на покупку дополнительных объемов пескосоляной смеси, на капремонт и покупку запчастей для автопарка ЦУГД. Последняя бюджетная поправка касалась замены шин для зимней уборочной техники.

Дорожные службы чистят снег во Владимире

Дорожные службы чистят снег во Владимире. Фото «Призыва»

Работают на износ

В парке ЦУГД числится 155 единиц техники, на дороги же даже в период сильного снегопада выходит не больше 50 единиц. Все уже выработали свой срок, постоянно ремонтируются. Нужны грейдеры, комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы.

Есть и дефицит кадров. Из 420 рабочих мест к началу зимней кампании свободными были около 100.

Сегодня и люди, и техника трудятся на износ. Но при этом от жителей города идет много нареканий на работу ЦУГД. Низкое качество уборки города в период снегопадов было очевидно всем. Снег с проезжей части не убирали, а обильно посыпали пескосоляной смесью и частично сгребали на обочины. В итоге основные магистрали заужены на одну полосу с каждой стороны. Тротуары очищены, но подходы к переходам завалены.

У ЦУГД есть телефоны горячей линии — 47-90-94 или 8-960-721-49-49. Чем больше будет заявок и обращений, тем оперативнее решится вопрос с покупкой техники и набором кадров в штат Центра.

Фото Призыва

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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