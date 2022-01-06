Во Владимире обновят коммунальную технику

В наступившем году администрация Владимира готова выделить средства на обновление коммунальной техники для Центра управления городскими дорогами. У главного уборщика города автопарк давно работает на износ. Многочисленные жалобы жителей на уборку снега, наконец, услышали.

Больше на уборку

В 2022 году на деятельность Центра управления городскими дорогами в бюджете запланировали 401 миллион рублей. Финансирование выросло от плана прошлого года на 16 миллионов рублей.

— Средства выделяются на содержание автомобильных дорог, в том числе их уборку, обработку противогололедными реагентами, восстановление покрытия, на содержание ограждений, дорожную разметку, установку дорожных знаков, — сообщили в администрации города.

Кроме того, средства предусмотрены и на покупку техники, проинформировала главный финансист города Вера Трусова. Какую технику приобретут, и в каком количестве, мэрия решит по итогам первого квартала.

Трудная зима

Текущая зима оказалась снежной и напряженной. Расход пескосоляной смеси значительный, больше обычного придется потратить средств на ремонты. Плюс заплатить сотрудникам за переработку.

Возможно, уже в первом квартале появится необходимость добавить денег на текущее содержание ЦУГД . Тогда покупка техники отойдет на второй план.

В течение прошлого года депутаты горсовета не раз вносили корректировки в бюджет касательно Центра управления городскими дорогами. Деньги ушли на покупку дополнительных объемов пескосоляной смеси, на капремонт и покупку запчастей для автопарка ЦУГД. Последняя бюджетная поправка касалась замены шин для зимней уборочной техники.

Работают на износ

В парке ЦУГД числится 155 единиц техники, на дороги же даже в период сильного снегопада выходит не больше 50 единиц. Все уже выработали свой срок, постоянно ремонтируются. Нужны грейдеры, комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы.

Есть и дефицит кадров. Из 420 рабочих мест к началу зимней кампании свободными были около 100.

Сегодня и люди, и техника трудятся на износ. Но при этом от жителей города идет много нареканий на работу ЦУГД. Низкое качество уборки города в период снегопадов было очевидно всем. Снег с проезжей части не убирали, а обильно посыпали пескосоляной смесью и частично сгребали на обочины. В итоге основные магистрали заужены на одну полосу с каждой стороны. Тротуары очищены, но подходы к переходам завалены.

У ЦУГД есть телефоны горячей линии — 47-90-94 или 8-960-721-49-49. Чем больше будет заявок и обращений, тем оперативнее решится вопрос с покупкой техники и набором кадров в штат Центра.