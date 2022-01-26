Владимирцы жалуются на мусорные завалы во дворах

Владимирские дворы завалило мусором. Регоператор «Биотехнологии» жалуется, что вывозить отходы мешает снег на городских дорогах — его плохо убирают. А мэрия винит в недосмотре мусоровывозящую компанию.

Снежные и мусорные завалы в новогодние праздники стали недоброй традицией во Владимире. Отдыхать хочется всем, в том числе и сотрудникам мусоровывозящей компании. Но горы отходов не исчезли и в рабочие дни.

Не подобраться

— Сейчас очень много звонков от жителей поступает. Проблема в том, что к контейнерным площадкам не пробраться. Мусоровозы застревают на внутриквартальных дорогах и во дворах. Пока дороги не расчистят, как следует, будут проблемы с вывозом, — говорит директор компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

Телефон контактного центра регоператора «Биотехнологии» — 77-30-05.

Сегодня во Владимире работает 19 мусоровозов. Это на 5440 контейнеров и десятки улиц частного сектора, где до сих пор существует бестарный способ уборки мусора. Кажется, что соотношение транспортных средств и баков не то, которое может обеспечить качественную уборку. Но в прошлом году техники было еще меньше, и все худо-бедно убиралось.

В этом году на многих магистралях и федеральных трассах контейнеры завалили снегом. Люди вынуждены складировать пакеты с мусором на обочинах, газонах, тротуарах. Заваленные снегом и льдом контейнеры расчищали вручную после множества жалоб жителей.

Намек на перерасчет

В мэрии же категорически не согласны с тем, что транспортировке мусора препятствует плохая уборка снега.

— Как и следовало ожидать, ссылки «Биотехнологии» на сплошные снежные завалы, якобы препятствующие подъезду мусоровывозящей техники к контейнерным площадкам чуть ли не в каждом дворе, не подтвердились. Мусорный оператор пытается сваливать свои проблемы «с больной головы на здоровую». Жители рассчитывают, что мусорный оператор предложит своим клиентам перерасчет тарифа в связи с нарушением графика вывоза мусора и объемом реально оказанных услуг, — рассуждает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

Зима – универсальный виновник многих бед и напастей. Снегопады подвели энергетиков. Перепады температур — дорожников. Снег — уборщиков улиц и дворов. Все вместе взятое повлияло на работу общественного транспорта.

Все насущные проблемы сводятся к одному. Зима. Никогда такого не было и вот опять.