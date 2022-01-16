Владимирцы заняли в ломбардах почти 800 миллионов рублей

Жители Владимирской области стали чаще брать займы в ломбардах. За три квартала прошлого года под залог имущества взято более 794 млн рублей. Владимирские ломбарды заключили около 65 тысяч договоров займа. Займов стало на 5% больше, а их объём вырос на четверть, сообщило Владимирское отделение Банка России.

Украшения и меха

В среднем владимирцы оформляли займы в размере 12,3 тысяч рублей. По статистике, в ломбарды в основном обращаются люди в возрасте 45 лет и старше — в эту группу входят 43% от всех клиентов ломбардов.

При этом 55% заемщиков ─ женщины. Чаще всего в ломбард закладывают ювелирные украшения, а также электронику, бытовую технику, меховые изделия.

«Черный» список

С октября прошлого года в регионе работают 24 ломбарда: на один ломбард меньше, чем годом ранее. Это связано с изменившейся процедурой допуска ломбардов на рынок. С начала 2021 года компании включаются в реестр ломбардов по заявке по результатам рассмотрения пакета документов. Проверить ломбард в реестре можно на сайте Банка России с помощью записи в поисковой строке «государственный реестр ломбардов».

С июня прошлого года Банк России публикует также список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Перед обращением в ломбард стоит проверить, нет ли его в этом списке. Информация обновляется каждый день.

В 2021 году под видом ломбардов работали шесть организаций.

— В нашем регионе встречаются комиссионные магазины, маскирующиеся под ломбарды. Сотрудничать с такими компаниями опасно. Здесь можно столкнуться и с неограниченным ростом процентов по займу, и с незаконными методами возврата просроченной задолженности, и с обманом при хранении имущества. Вещь могут продать, хотя в легальных ломбардах даже в случае просрочки у клиента есть месяц, чтобы ее выкупить, — пояснил эксперт Отделения Владимир Банка России Александр Храмов.