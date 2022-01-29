Владимирцы могут выбрать лучшего дворника города

Во Владимире определяют самого лучшего дворника. Конкурс объявило городское управление ЖКХ. Победителям обещают подарки и всенародное уважение.

Условия конкурса «Наш дворник — самый лучший» просты: горожанам, довольным работой своего дворника, нужно прислать на электронную почту public@vladimir-city.ru фотографию качественно убранной территории с указанием адреса жилого дома и даты съемки.

Промежуточные итоги конкурса будут подводиться еженедельно, начиная с 1 февраля, в течение всего зимнего уборочного сезона.

Одни убирают, другим – штраф

В мэрии отмечают, что пока одни управляющие компании пеняют на форс-мажорные снегопады, нехватку средств и рабочих рук для оперативной расчистки дворовых территорий, другие просто работают профессионально и добросовестно.

Проверки показывают, что чистые, хорошо убранные дворы есть. В их числе и жилые кварталы в центральной части города, и спальные районы, и отдаленные от центра присоединенные территории.

Снежная зима стала испытанием для коммунальных служб.

— Нормальные управляющие компании находят возможность стимулировать хороших работников не только морально, но и материально. Городское управление ЖКХ тоже решило в стороне не оставаться: нерадивые управляющие организации будут, как и прежде, наказывать рублем, а профессионалов — поддерживать словом и делом, — говорит сайт городской администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия Владимира продолжает разбираться с проблемами уборки мусора и снега на городских магистралях и во дворах. Управляющим компаниям уже выписали штраф на сумму 750 тысяч рублей.