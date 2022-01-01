Владимирцам рассказали о работе катков в новогодние праздники

Все новогодние праздники для владимирцев и гостей города будут работать три открытых катка, а также бесплатные корты, расположенные во всех районах областного центра. График их работы озвучила мэрия.

Открытые катки

Режим работы «Сказочного катка», расположенного в центре города, на бульваре имени Пушкина.

1 января — с 01.00 до 04.00, с 10.00 до 22.00 (перерыв 13.00-13.40, 17.00-17.40)

2-9 января — с 10.00 до 22.00 (перерыв 13.00-13.40, 17.00-17.40)

Вход на каток бесплатный для всех. Прокат коньков — 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.

Режим работы катка «Молодежный». Он работает в Центральном парке.

1 января — с 01.00 до 04.00, с 08.00 до 22.00 (перерыв 12.00-13.00, 16.00-17.00).

2-9 января — с 08.00 до 22.00 (перерыв 12.00-13.00, 16.00-17.00).

Вход на каток для взрослых — 150 рублей, для детей до 12 лет (при предъявлении соответствующего документа) — 50 рублей. Прокат коньков — 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе — 50 рублей.

Каток на стадионе «Лыбедь» откроется 2 января и будет работать ежедневно до 9 января включительно с 11.00 до 21.00 (перерыв с 15.00 до 17.00). После праздников каток будет работать в субботу и воскресенье в прежнем режиме. Вход на каток — 200 рублей, прокат коньков — 60 рублей за час, аренда ячейки — 60 рублей (на все время).

Погода располагает к активному отдыху

Где покататься во дворах

В этом году во Владимире открылись новые корты в парке «Добросельский» и на улице Лакина, 139-а. Также отремонтировали корт на улице Диктора Левитана, 57. Все корты были залиты в течение декабря.

Адреса:

Мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 4-а;

Мкр. Юрьевец, Институтский городок, 9;

Верхняя Дуброва, 21;

Пр-т Ленина, 43

Пр-т Ленина, 24

ул. Диктора Левитана, 3-в;

ул. Диктора Левитана, 57;

Пр-т Строителей, 46-а;

ул. Белоконской, 10;

ул. Горького, 40;

ул. Лакина, 139-а;

ул. Кирова, 8-а;

ул. Юбилейная, 22;

ул. Жуковского, 20;

ул. Соколова-Соколенка, 7;

Парк «Добросельский» (Суздальский пр-т, 8-а);

ул. Растопчина, 49-б;

ул. Куйбышева, 54;

Стадион «Юность» (ул. Егорова, 10-а);

Мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 11;

Мкр. Лесной, ул. Лесная, 5.