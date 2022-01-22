Владимирской области добавили денег на ремонт дорог   

Дополнительная субсидия — 388,6 миллионов рублей — поступила из федерального бюджета Владимирской области. Деньги дали на ремонт межмуниципальных дорог в Суздальском районе. Он пройдет в рамках подготовки к юбилею Суздаля. Кроме того, останутся средства на проектирование обходов крупных городов региона.

Юбилейные деньги

Средства пришли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На них отремонтируют три дороги протяженностью 20 километров.

В рамках подготовки к 1000-летию Суздаля продолжится ремонт автодороги «Владимир – Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор». Начнется ремонт дороги «Суздаль – Ивановское – Гнездилово». Третий объект — дорога «Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новосергиево» в Киржачском районе.

Эти объекты в ближайшее время выставят на торги для поисков подрядчиков.

Что касается остальных межмуниципальных дорог области, которые планировались к ремонту ещё до поступления нынешней субсидии. По 42-м участкам уже заключены контракты. Из крупных объектов это завершение реконструкции дороги Василево — Курбатово в Киржачском районе. В бюджете запланировано 125 миллионов рублей.

— С 2022 года в нацпроекте предусмотрено приведение в нормативное состояние аварийных и предаварийных мостов. В план включены четыре мостовых перехода: через реки Пыжовик в Вязниковском районе, Бачевка в Александровском районе, Рпень в Суздальском районе и Илевна в Муромском районе, — сообщили в группе администрации «Дороги Владимирской области».

Больше обходов

В этом году, наконец, начнут строить обход города Киржача, о котором говорили на каждом «дорожном» совещании последние несколько лет. В бюджете предусмотрено 63,3 миллиона рублей.

Но радоваться рано. Контракт на портале госуслуг пока не размещен. Судя по разбивке по годам, в бюджете области основное строительство намечено на 2024 год. Намечено 502 миллиона рублей.

В этом году 300 тысяч рублей предусмотрели на проектирование обхода Владимира. Как его только не называли — и северным, и восточным, а к стройке пока так и не подошли! Все обсуждали схемы.

Теперь и первые деньги пошли, но довольно смешные. На проектирование крупных дорожных объектов обычно тратят десятки миллионов рублей. А тут — 300 тысяч. Тем не менее, на 2023 год уже запланировано начало строительство объекта — выделят 250 миллионов.

В трехлетний бюджет вошли также проекты обходов Покрова и Александрова. Но все это отдаленная перспектива, и что из этого станет реальностью, пока неизвестно. Все будет зависеть от федерального финансирования. Ведь такие крупные объекты строят по большей части на деньги из федеральной казны.