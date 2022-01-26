Владимирский фронтовик рассказал на НТВ о легендарной полуторке

Участник Великой Отечественной войны из Владимира Борис Николаевич Павлов стал одним из героев новостного сюжета программы «Сегодня» на телеканале НТВ. Ветеран рассказал о легендарной фронтовой полуторке. Именно на таком автомобиле он учился вождению, когда в годы войны был призван в Советскую Армию, сообщила мэрия.

Доставили по адресу

Фронтовую машину, восстановленную автомобильными мастерами, доставили прямо во двор дома Бориса Николаевича на улице Соколова-Соколенка, 17-а.

Растроганный ветеран внимательно осмотрел «материальную часть» коллекционного автомобиля и с энтузиазмом проехал в кабине. В последний раз за рулем полуторки он сидел в начале 1947 года. Борис Николаевич оценил технику. Реставраторы, по его мнению, воспроизвели автомобиль очень удачно, особенно систему управления. Правда, кабина в годы войны была деревянная, такая, как установлена во Владимире в новом Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте.

Автомобиль ГАЗ-АА сошел с конвейера Нижегородского (Горьковского) автозавода 29 января 1932 года.

Ветеран рассказал, что в победном 1945 году, когда он был призван в армию, военной техники было уже достаточно, но не хватало специалистов, которые умели ей управлять. А в школе подготовки водителей, куда зачислили 18-летнего призывника Бориса Павлова, азам автомобильного вождения обучали на машинах ГАЗ-АА первого выпуска.

К началу Великой Отечественной войны года в армии числилось более 150 тысяч таких машин. Полуторки шли по «Дороге жизни» через Ладогу, спасая жителей блокадного Ленинграда, колесили по фронтам и работали на дорогах страны в послевоенное время, до 60-х годов прошлого века.

Юбилей ветерана

В октябре этого года Борис Николаевич Павлов отметит свое 95-летие. Полковник в отставке служил в регулярных частях Вооруженных Сил с 1945 по 1951 годы, затем — в войсках Министерства внутренних дел.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», 14 ведомственными медалями. Принимал участие в боях против Японии в составе 8-й гвардейской бригады.

Сегодня владимирский фронтовик — первый заместитель председателя городского Совета ветеранов, автор познавательных лекций по военной истории, инициатор присвоения общеобразовательной школе № 5 имени Героя Советского Союза, владимирца Павла Маштакова.