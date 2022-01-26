Владимирский фронтовик рассказал на НТВ о легендарной полуторке

Ветеран стал героем программы на федеральном канале

Участник Великой Отечественной войны из Владимира Борис Николаевич Павлов стал одним из героев новостного сюжета программы «Сегодня» на телеканале НТВ. Ветеран рассказал о легендарной фронтовой полуторке. Именно на таком автомобиле он учился вождению, когда в годы войны был призван в Советскую Армию, сообщила мэрия.

Доставили по адресу

Фронтовую машину, восстановленную автомобильными мастерами, доставили прямо во двор дома Бориса Николаевича на улице Соколова-Соколенка, 17-а.

Ветеран вновь сел за руль  легендарной машины

Растроганный ветеран внимательно осмотрел «материальную часть» коллекционного автомобиля и с энтузиазмом проехал в кабине. В последний раз за рулем полуторки он сидел в начале 1947 года. Борис Николаевич оценил технику. Реставраторы, по его мнению, воспроизвели автомобиль очень удачно, особенно систему управления. Правда, кабина в годы войны была деревянная, такая, как установлена во Владимире в новом Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте.

Полуторка в Патриотическом сквере

Автомобиль ГАЗ-АА сошел с конвейера Нижегородского (Горьковского) автозавода 29 января 1932 года.

Ветеран рассказал, что в победном 1945 году, когда он был призван в армию, военной техники было уже достаточно, но не хватало специалистов, которые умели ей управлять. А в школе подготовки водителей, куда зачислили 18-летнего призывника Бориса Павлова, азам автомобильного вождения обучали на машинах ГАЗ-АА первого выпуска.

К началу Великой Отечественной войны года в армии числилось более 150 тысяч таких машин. Полуторки шли по «Дороге жизни» через Ладогу, спасая жителей блокадного Ленинграда, колесили по фронтам и работали на дорогах страны в послевоенное время, до 60-х годов прошлого века.

Юбилей ветерана

В октябре этого года Борис Николаевич Павлов отметит свое 95-летие. Полковник в отставке служил в регулярных частях Вооруженных Сил с 1945 по 1951 годы, затем — в войсках Министерства внутренних дел.

В октябре ветеран отметит 95-летие

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», 14 ведомственными медалями. Принимал участие в боях против Японии в составе 8-й гвардейской бригады.

Сегодня владимирский фронтовик — первый заместитель председателя городского Совета ветеранов, автор познавательных лекций по военной истории, инициатор присвоения общеобразовательной школе № 5 имени Героя Советского Союза, владимирца Павла Маштакова.

Фото: vladimir-city.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель
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