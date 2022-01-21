Владимирская область ввела рекордный объём жилья

Во Владимирской области за минувший год ввели рекордный объем жилья — 828 тысяч квадратных метров. Последний раз такое случалось во времена развитого социализма, 35 лет тому назад. Правда, есть некоторая разница: тогда большую часть составляли многоквартирные дома, а сейчас — индивидуальные, плюс к тому же раньше квадратные метры в новостройках распределяли бесплатно, за исключением т.н. кооперативов.

Тякучка, така тякучка!

— Всё строят и строят, куда их столько — домов-то? – удивляются многие владимирцы, полагая, что количество новых квартир явно превышает число горожан, способных их купить.

Но дело, видимо, не только в самих жителях города. Идёт перетекание населения. Во Владимир — и это уже происходит на протяжении десятилетий — тянутся люди из районов. Особенно молодёжь. Практически во всех городах региона, за исключением областного центра, население за последние два десятка лет сократилось. И не только в силу естественных причин, а из-за того, что народ уезжал и уезжает.

Во Владимире же с 2009 по 2019 годы количество жителей увеличилось больше, чем на 18 тысяч человек. Это сопоставимо с целым районным городом, между прочим. Последние два года, правда, идёт спад (пандемия и прочее), но тенденция очевидна.

Само собой, Владимир люди тоже покидают, например, подаются в Москву и другие крупные города. Ну, и к тому же, рекорд по вводу жилья обеспечила вся область, а не только губернская столица. Но всё же очевидно, что основной размах многоэтажного строительства — во Владимире, а Первопрестольную наших земляков отправляется покорять куда меньше, чем, скажем, едут в областной центр из Собинки, Судогды, Камешково или Вязников.

Частный рекорд

А вот что действительно любопытно в показателях-2021, так это небывалое прежде сочетание ввода многоквартирных и так называемых частных домов. Раньше это отношение было где-то 50 на 50 — когда больше, когда меньше. А вот в прошлом году из 828 тысяч сданных квадратных метров 649 тысяч – это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство.

— По мнению специалистов, мощным стимулом развития ИЖС стали решения федерального центра по «дачной амнистии» и догазификации населённых пунктов, — поделилась соображениями пресс-служба администрации области.

Скорее всего. Ну, может быть, ещё из-за планируемого строительства трассы М-12 кто-то решил легализовать недвижимость. Когда ещё не было точно известно, как она пойдёт. Мало ли — попадёт домик в створ дороги, а его по документам и нет?

Раньше вот ещё налоговиками пугали, что они, мол, задействуя аэрофотосъёмку, все постройки зафиксируют и выявят «неучтёнку». После чего вчинят налог на недвижимость за три года. Но в пандемийное время об этом говорили как-то глухо или не говорили ничего.

Есть ещё вариант, что у владельцев индивидуального жилья — построенного, но не сданного официально — просто повысилось сознание, и они решили оформить документы. Порадовать родное государство, а заодно департамент строительства администрации Владимирской области, который смог отчитаться достигнутым рекордом.

В начале двухтысячных, кстати, когда строительство только начинало набирать обороты после спячки 90-х, губернатор Николай Виноградов (строитель по образованию и по складу души) тоже мечтал «догнать и перегнать» социалистические показатели. Он говорил о миллионе квадратных метров в год.

Миллиона и сейчас нет, но всё же восемьсот с лишним тысяч метров – это не кот наплакал. Это — серьёзный показатель. Пусть и достигнутый большей частью трудом, потом и средствами самих индивидуальных застройщиков.

Что дальше

Дело, конечно, не в рекордах, это — не самоцель, но высокие показатели служат индикаторами очень многих факторов, влияющих и на социальную обстановку, и на самочувствие строительного комплекса. Например, они отражают потребность и способность людей обзавестись крышей над головой. На то, достаточны ли программы и меры государственной поддержки, связанной с приобретением жилья. На то, будут ли загружены строительные компании и, как следствие, производители стройматериалов.

По отношению к 2020 году темпы строительства выросли на 14 процентов.

— На 2022 год намечена сдача свыше 790 тысяч квадратных метров жилья — планка задана высокая. По поручению главы региона Александра Авдеева будет разработан рабочий программный документ, который будет учитывать создание жилищной инфраструктуры. Подразумевается долгосрочная стратегия минимум на пятилетний период, − сообщил директор департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков.

Впрочем, вполне возможно, что план в 790 тысяч будет перевыполнен, как это случилось и в прошлом году. Во всяком случае, на сегодняшний день во Владимирской области строится 125 объектов площадью более 1,3 млн квадратных метров. При этом приоритетным направлением является комплексное освоение новых территорий.