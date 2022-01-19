Владимирская область утвердила «дорожную карту» развития конкуренции на 2022-2025 годы

В понедельник 27 декабря 2021 года Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, после согласования с Федеральной антимонопольной службой, подписал распоряжение утверждающее план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции во Владимирской области на 2022-2025 годы.

Предметом плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции во Владимирской области являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции на территории субъекта, а также утверждены ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках.

В числе основных задач развитие малого и среднего предпринимательства и обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, а также развитие конкуренции на социально значимых рынках.

Исполнение мероприятий «Дорожной карты» с учетом особенностей экономики будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, устранению административных барьеров и развитию конкурентной среды во Владимирском регионе.

Руководитель Владимирского УФАС России Алексей Потанин считает принятый документ способным оказать положительное влияние на состояние конкуренции как в отдельных отраслях экономики, так и экономике Владимирской области в целом.

«Владимирское УФАС России»