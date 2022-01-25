Владимирская область установила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии установлен во Владимирской области. За минувшие сутки положительные тесты получили сразу 370 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее регистрировалось 311 заболевших. А предыдущий суточный максимум был установлен в области 13 ноября 2021 года, когда было выявлено 330 случаев заражения.

Лидеры поменялись

Примечательно, что больше всего новых заболевших ковидом за сутки выявили не во Владимире. В лидерах теперь Александровский район – 83 случая. Далее следуют Кольчугинский и Гусь-Хрустальный районы. Там 60 и 49 инфицированных соответственно.

Во Владимире заболели 40 человек, 37 – в Юрьев-Польском районе, 30 – в Ковровском, 29 — в Вязниковском, 20 – в Муромском.

9 положительных тестов получили в Камешковском районе, 7 — в Гороховецком, по 3 – в Судогодском районе и Радужном. В остальных районах области новых случаев COVID-19 не выявлено.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 86 669 человек.

Для лечения больных ковидом, по данным на 24 января, в медорганизациях региона открыты 1776 коек. 51,2 % их заняты. Свободны 867 коек.

Мы вместе

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе волонтеры вновь включились в акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Соблюдая меры предосторожности, неравнодушные владимирцы продолжают помогать пожилым и маломобильным гражданам избегать рисков заразиться коронавирусом. Добровольцы покупают им продукты и рецептурные лекарства, оплачивают счета за коммунальные услуги.

Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтерам: 8 (800) 200-34-11. Граждане могут предложить другим свою помощь, нажав на кнопку «Стать волонтером» на сайте dobro.ru.