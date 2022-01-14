Владимирская область готовится к резкой вспышке заболеваемости коронавирусом

В течение ближайших двух недель во Владимирской области прогнозируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Всему виной новый штамм «омикрон», который быстро распространяется по стране. Насколько наш регион готов к новой волне ковида, рассказал на брифинге, посвященном эпидситуации в области, врио вице-губернатора Константин Баранов.

Рост на 40 процентов

Новый штамм «омикрон» значительно заразнее, чем «дельта». Он в 2,5 раза чаще поражает детей от 3 до 5 лет и лиц старшей возрастной группы.

— Мы прогнозируем увеличение заболеваемости примерно на 40 процентов, по сравнению с предыдущей волной. Но это чисто ориентировочные данные. Будем готовиться к большему количеству заболевших, — сообщил Константин Баранов.

Во время новой волны пандемии основная нагрузка ляжет на первичное звено, отметил врио замгубернатора. Ведь большинство пациентов будут проходить лечение амбулаторно. Чиновник заверил, что в регионе для этого есть достаточный запас лекарственных препаратов.

Особое внимание уделят диагностике заболевших.

— При необходимости региональные ПЦР-лаборатории готовы перейти на круглосуточный режим работы, чтобы диагностировать коронавирус в течение суток. Это позволит начинать лечение на самой ранней стадии, чтобы минимизировать развитие тяжелых осложнений. Кроме того, в регионе подготовлен ряд обсерваторов, куда будут направлять людей, проходящих диагностическое обследование и не имеющих клинических проявлений коронавируса. Также будет усилена работа службы скорой и неотложной медицинской помощи, первичного звена. Как и ранее, в помощь системе здравоохранения направим волонтеров для доставки пациентам лекарств и продуктов, – сказал Константин Баранов.

Уже у соседей

Пока во Владимирской области «омикрон» не выявлен. Но в соседних регионах — московском, нижегородском и рязанском — уже зафиксированы заболевшие этим штаммом COVID-19.

— Эпидемический процесс распространения «омикрона» в нашей стране начался. Учитывая, что этот штамм намного заразнее, чем все предыдущие модификации коронавируса, у него более короткий инкубационный период и он быстрее распространяется, мы прогнозируем рост заболеваемости уже в ближайшее время, — сообщила на брифинге официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Дарья Никитина.

Как распознать

Симптомы нового штамма «омикрон» отличаются от «дельты». Сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

— В целом, симптомы больше похожи на давно известные сезонные ОРВИ. Это повышение температуры до 38 градусов и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита, — рассказала представитель Роспотребнадзора.

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса дают ему возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, а значит, нужно не менее серьёзно относиться к «омикрону», чем к предыдущим штаммам.

Своевременная вакцинация и ревакцинация — самый верный способ уберечь себя от коронавируса и его последствий. Отечественные вакцины имеют высокий уровень защиты, в том числе от штамма «омикрон», заверяют специалисты.