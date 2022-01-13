«Владимирпассажиртранс» получит заказы и бюджетную поддержку

«Владимирпассажиртранс» — крупнейший перевозчик областного центра, получит в наступившем году 55 миллионов рублей из городского бюджета. Кроме того, ему передадут часть новых газовых автобусов, которые должны приобрести на федеральные средства.

Бюджетные вливания

Сегодня это предприятие обслуживает все троллейбусные направления (собственно, раньше его парк и состоял полностью из электротранспорта), а также 12-ть из 35-ти автобусных маршрутов: № 2, 4С, 9C, 10С, 14, 16С, 24С, 27, 29С, 33С, 54, 55С.

«Владимирпассажиртранс» — акционерное общество. Но 100% акций принадлежат мэрии.

В течение последних лет бюджетная поддержка компании снижалась: со 124 миллионов рублей в 2017 году до 42 миллионов — в 2020-м. Особенно активно разговоры о сокращении вливания казны велись в прошлом году, когда у «Владимирпассажиртранса» появились первые автобусы. Тем не менее, в наступившем году траты бюджета на перевозчика вырастут.

— Необходимо погасить убытки «Владимирпассажиртранса» за троллейбусное обслуживание. Тем самым сохраним работу электрического экологичного транспорта, — сообщила начальник финансового управления Вера Трусова при обсуждении проекта бюджета в горсовете.

Поддержка «натурой»

Финансовая поддержка — это одно. Но оказывается и материальная помощь. В прошлом году «Владимирпассажиртрансу» передали 50 автобусов марки «ЛиАЗ» из столичного автопарка. В этом году ему «светят» уже новенькие и экологичные автобусы.

Город получил в казну 253 миллионов рублей как бюджетный инфраструктурный кредит из центра. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства области, 17 автобусов распределят между маршрутами № 4С, 7С, 9С, 13С, 14 и 54. Четыре из них обслуживает «Владимирпассажиртранс». И есть неплохие шансы того, что этот список пополнится. Первые конкурсы показали возможности перевозчика.

Логично также предположить, что перевозчики уже имеют договоренности с мэрией на исход торгов. На это указывает формирование лотов. Каждый из них включает в себя те маршруты, которые сегодня обслуживает какой-либо один перевозчик.

Есть еще момент. Власти подчеркивали, что в критерии торгов включена обязанность перевозчиков обновить автопарк. Но в первых же конкурсах при определении победителя решающим фактором стала цена. Причем при всем влиянии на исход торгов она фактически пустячная: а именно, измеряется копейками.

«Владимирпассажиртранс» получил на 5 лет маршруты № 4С, 9С, 55С после того, как снизил стоимость контракта с 1 рубля до 30 копеек. При этом конкурентов у него чудесным образом не оказалось.