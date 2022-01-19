Владимиро-Суздальский музей в новогодние праздники был популярнее Эрмитажа

Министерство культуры России составило рейтинг федеральных музеев по посещаемости в новогодние праздники. Владимиро-Суздальский музей-заповедник оказался в тройке лидеров. Объекты главного музея региона посетили более 78 тысяч человек.

На третьем месте

Больше гостей в зимние каникулы приняли только Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское село» — 95 тысяч человек, а также Третьяковская галерея – более 83 тысяч человек.

При этом Владимиро-Суздальский музей-заповедник опередил по посетителям ведущие федеральные музеи. Например, согласно рейтингу Минкульта, в Эрмитаже за праздники побывало более 65 тысяч человек, а в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — более 51 тысячи человек.

ВСМЗ вошел в тройку самых популярных музеев в новогодние праздники.

Всего же с 1 по 12 января 2022 года подведомственные Минкультуры России музеи посетили 1 029 193 человека.

Суздаль в топе

Для сравнения, год назад в праздничные дни Владимиро-Суздальский музей-заповедник принял также немало гостей: более 75 тысяч посетителей. Пик туристической активности пришёлся на 5 января 2021 года, когда общее число приобретённых билетов превысило 11 тысяч.

Особо популярными в дни новогодних каникул считаются музеи и экспозиции Суздаля. Впрочем, город-музей нередко отмечается в самых разных туристических топах. Скажем, по версии популярного сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Суздаль попал на восьмую сточку рейтинга «Десять популярных городов России для паломнических поездок на Крещение».

А впереди новые праздники. Традиционно Суздаль входит в список самых востребованных направлений на Масленицу.