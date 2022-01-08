Владимир возглавил пятерку городов с самым высоким качеством жизни

Невероятно, но факт. Владимир вошел в топ-5 российских городов с самым высоким качеством жизни. Рейтинг составил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, сообщила владимирская мэрия. Исследования качества прошли в 75 крупнейших городах России с населением более 250 тысяч человек.

Хорошо живем?

Владимир оказался в топ-5 наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным и Магнитогорском. Вслед за пятеркой лидеров эксперты назвали, по убыванию, Тулу, Калугу, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкалу.

По итогам 2020 года город Владимир занимал в рейтинге качества жизни 24-е место.

Составляя рейтинг, аналитики исследовали мнение горожан о различных сторонах жизни в родном городе.

— Социологические опросы проводили на протяжении всего 2021 года по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов, — уточнила мэрия.

12 критериев

Исследование качества жизни было основано на 12 ключевых направлениях. В этом перечне: склонность людей к переезду из родного города в поисках лучшей жизни; уровень доходов населения; оценка состояния городской инфраструктуры, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Также брались в расчет условия для создания и развития бизнеса; состояние экологической среды; качество образования; интерес горожан к различным культурным ценностям.

Немаловажный фактор — конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и конфликты с банками и страховыми компаниями вокруг выплаты кредитов и страховых возмещений.

Учитывался уровень озабоченности жителей всякого рода проблемами, общий настрой на позитивное отношение к жизни и оценка качества работы местных властей.

По каждому пункту выбирали 15 лучших городов. Владимир попал в топ, где у жителей меньше всего претензий к среднему и высшему образованию. В этом же списке оказались Череповец, Вологда, Магнитогорск и Набережные Челны, сообщает ТАСС.