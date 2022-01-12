В новогодние праздники во Владимирской области родилось 176 детей

В период новогодних и рождественских праздников, с 1 по 9 января, во Владимирской области появились на свет 176 детей. Победили мальчики. Их родилось 98, а девочек — 78, сообщил региональный департамент здравоохранения.

Без двоен

Больше всего детей родилось во Владимире — 101. Затем следуют Муром — 30 детишек, Ковров — 24, Александров — 10, Гусь-Хрустальный — 7 и Кольчугино — 6.

Роддома в дни новогодних каникул работали в обычном режиме.

Двоен в новогодние праздники не зафиксировано. В прошлом году о рождении двойни в новогодние праздники «Призыву» рассказывала главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова. На сей раз все скромнее.

В первый день нового года в стенах данного учреждения родилось двое детей — мальчик и девочка. В целом по области 1 января зафиксировано 11 родов: на свет появились 6 мальчиков и 5 девочек.

Было больше

В этом году в новогодние праздники малышей родилось меньше, чем прошлой зимой. Тогда на свет во Владимирской области появилось 249 детей – 136 девочек и 113 мальчиков.

Только во Владимире в начале 2021-го на свет появились 149 малышей. Первые роды приняли во втором родильном доме. 1 января в 9.30 на свет появилась девочка. А в 2020 году в родильном марафоне первенствовали мальчики.

Ранее «Призыв» рассказывал о самых популярных и необычных именах, которые выбирали родители для своих детей в прошлом году.