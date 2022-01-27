В любой непонятной ситуации оставайтесь дома. Минздрав выпустил памятку для «бессимптомных»

Российский Минздрав опубликовал памятку на случай легкого или бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Если вы вакцинированы и не в группе риска, лечиться не нужно, но самоизоляция обязательна. Много пейте, измеряйте температуру и имейте под рукой телефон для связи с поликлиникой.

Информация для привитых и переболевших

Итак, у вас положительный ПЦР-тест на коронавирус, но нет никаких симптомов. При этом вы делали последнюю прививку не более шести месяцев назад. Останьтесь дома, возьмите листок нетрудоспособности (это можно сделать удаленно). Лечиться не нужно, меряйте температуру каждый час.

Помните, что вы как носитель можете быть опасны для непривитых, пожилых, детей и людей из групп риска. Тем более, что заразиться новым штаммом «омикрон» могут даже вакцинированные.

Однако прививка все еще лучшая защита от тяжелого течения болезни.

На днях директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что был инфицирован омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, но не заболел благодаря вакцинации «Спутником V».

По данным на 21 января, полный курс вакцинации во Владимирской области завершили 579 446 человек, коллективный иммунитет составляет 55,1%. Вся информация о вакцинации размещена на официальном сайте департамента здравоохранения. Там можно найти адреса мобильных и стационарных пунктов и график их работы.

При наличии симптомов ОРВИ

Если симптомы у вас все-таки есть, но нет результата теста. Имеются в виду симптомы ОРВИ в легкой форме (кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры и т.д.). Первое, что вы должны понять, относитесь ли вы к группе риска. Вам больше 60 лет? Есть хронические заболевания? Есть избыточный вес? Если на все вопросы вы ответили отрицательно, что план такой:

Оставайтесь дома. Если живете не один, по возможности, изолируйтесь в отдельной комнате. Сократите контакты, носите маску, мойте руки, проветривайте помещение. То же должны сделать ваши «сожители». Много пейте. Измеряйте температуру тела, если есть пульсоксиметр, то и сатурацию. Если вам нужна справка или больничный, позвоните по номеру 112 или в call-центр вашей поликлиники.

Телефоны городских поликлиник Владимира:

Поликлиника №1 54-19-62

Поликлиника №2 53-57-64

Поликлиника №4 36-25-24

Поликлиника №5 77-34-90

Поликлиника №6 77-31-45

Лечите симптомы: от насморка помогут солевые растворы, от боли – обезболивающие, от температуры – жаропонижающие.

Что делать, если вам становится хуже? Если вы не можете сбить температуру на протяжении двух дней, звоните в поликлинику. Если у вас появились кашель и одышка, вызывайте скорую

Люди из групп риска, непривитые, дети

Все то же самое нужно делать людям, относящимся к группе риска (возраст, избыточный вес, хронические заболевания), при положительном тесте на ковид и отсутствии симптомов. Если симптомы (любые) появились, лучше сразу позвонить в поликлинику. Одышка, кашель, боль за грудиной, нехватка воздуха – скорая!

Все вышесказанное касалось вакцинированных или переболевших не более шести месяцев назад. Тем, кто не болел и прививку не делал нужно остаться дома и позвонить в поликлинику если:

— пришел положительный тест, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов,

— есть симптомы ОРВИ, вне зависимости от результата теста.

Если заболел ребенок, оставьте его дома. Обязательно вызовите врача, не занимайтесь самолечением. Остальные рекомендации такие же, как для взрослых: поите, проветривайте помещение. При ухудшении состояния звоните в скорую.

Из рекомендаций Минздрава следует, что вызывать врача и звонить в поликлиники нужно далеко не каждом случае. Таким образом, должна снизиться нагрузка на них.

Вчера, кстати, владимирский облздрав отчитался, что в 33-м регионе поликлиники готовятся к взрывному росту инфекционной заболеваемости Covid-19. Неотложная и экстренная медицинская помощь в поликлиниках становится более доступной, организована доставка льготных лекарственных препаратов на дом.