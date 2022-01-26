В действиях администрации, учреждения, предпринимателя выявлен факт нарушения статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции»

Во Владимирское УФАС России поступили материалы Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры о возможных признаках нарушения законодательства о защите конкуренции при заключении одиннадцати договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и текущему ремонту клуба в с. Тащилово, которые заключены между МБУК «Колпское централизованное клубное объединение» и ИП Аликовым А.К.

Владимирское УФАС России рассмотрело дело, возбужденное в отношении администрации МО Купреевское Гусь-Хрустального района, МБУК «Колпское централизованное клубное объединение», ИП А. по признакам нарушения ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения, которое могло привести к ограничению конкуренции в виде ограничения доступа на товарный рынок путем заключения 11 договоров на капитальный и текущий ремонт клуба в с. Тащилово, и в непроведении закупок конкурентными способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Рассмотрев материалы дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства, Комиссия приняла решение о признании администрации МО Купреевское Гусь-Хрустального района, МБУК «Колпское централизованное клубное объединение», ИП А. нарушившими п.4 ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции».