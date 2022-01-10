Услуги «Владимирводоканала» останутся в квитке ЕРКЦ еще три года

Жителям Владимира сохранят единую квитанцию на услуги водоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО. «Владимирводоканал» заключил трехлетний контракт с единым рассчетно-кассовым центром.

«Владимирводоканал» — предприятие муниципальное, поэтому все приобретения осуществляет через портал госзакупок. Это касается и услуг по формированию и ведению базы данных собственников и нанимателей жилых помещений, начислению платы за холодное водоснабжение и водоотведение, ежемесячной доставке квитанций, сбору платежей и консультированию потребителей.

Компании, оказывающие такие услуги, называют платежными агентами.

«Владимирводоканал» выставил контракт на поиск нового платежного агента в декабре 2021 года. Стоимость услуг оценил в 67,2 миллиона рублей. Срок договора — с 1 января 2022-го по 31 декабря 2024 года. Заявились два участника: воронежская компания «Техсервис» и владимирская «ЕРКЦ». Наша контора победила с разницей в один балл. Итог оказался неожиданным.

Цена и очередность

— В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, выраженные в баллах, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер, — гласит конкурсная документация.

Условий в конкурсе было несколько. Очередность подачи заявки, цена услуг, опыт работы и наличие пунктов приема платежей.

Первым заявился единый рассчетно-кассовый центр Владимира. Но компания «Техсервис» снизила стоимость контракта сразу с 67 до 63 миллионов рублей, а ЕРКЦ оставил на уровне начальной цены.

По условиям торгов 80% отдается именно тому, кто предложит наименьшую цену. Казалось бы, победитель очевиден. Но подсчет по баллам каким-то чудом вышел в пользу ЕРКЦ. Этого не могут объяснить даже эксперты в сфере ЖКХ.

Опыт и пункты

По 10% на торгах дается за опыт и наличие пунктов. ЕРКЦ получил эти преимущества номинально. Платежный агент работает на рынке меньше года. Как он появился, и кто его создал – непонятно. И он сразу заключил договор с «Владимирводоканалом». Почему — в администрации толком объяснить не смогли.

Озвучили только идею создания своей единой платежки.

Параллельно существовал областной единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ), который имел опыт работы с разными ресурсоснабжающими организациями и наращивал свои мощности каждый месяц, увеличивая число потребителей и пунктов приема платежей. Эксперты ЖКХ говорят, что ЕРИЦ тоже заявлялся на торги по оказанию услуг «Владимирводоканалу», но последовала жалоба в антимонопольную службу, и компанию сняли с торгов. А она имела все шансы победить, так как опыта и других преимуществ у нее больше.

За скромное время работы ЕРКЦ Владимира открыл только один дополнительный пункт в Добром. В основной же офис на улице Разина по-прежнему выстраиваются очереди во время оплаты квитанций. Люди приходят из-за вкравшихся в квитанции ошибок, но самое главное – в офисах можно платить без комиссии. Для многих плательщиков старшего поколения даже небольшая экономия очень важна.