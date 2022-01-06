5 января ушёл из жизни Марк Айзикович Фурман — эксперт-криминалист Владимирской областного бюро-судмедэкспертизы, заслуженный врач России, писатель и журналист. Неординарный, известный человек, автор почти 20 литературных трудов и десятков научных работ по криминалистике, он был важной частью культурной и медицинской жизни владимирского региона. Марку Айзиковичу было 85 лет.

Марк Айзикович Фурман родился 9 июня 1936 года в Кишиневе. После армии в 1958 году окончил лечебный факультет Горьковского медицинского института. Работал судебно-медицинским экспертом в городе Шумерля Чувашской АССР. С 1968 года, работал во Владимирском областном бюро судмедэкспертизы. С 1988 г. член Союза журналистов РФ, с 1996 г. — член Союза российских писателей.

Его книги издавались в Москве, Владимире, Ярославле, Варшаве. Среди наиболее известных – «Записки эксперта», «Хроника необычного расследования», «Последний рейс стюардессы», «Жизнь и смерть глазами судмедэксперта», «Убийства под микроскопом», «Концерт в криминальной оправе», «Кровавый футбол, или игра по-русски», «Очарование футбола» и других.

По его сценариям сняты документальный фильм «Охота на слонов» (НТВ), лента-расследование о гибели Царской семьи (РТР), 12-серийный телесериал «Эксперты» (РТР).

Произведения Марка Фурмана публиковались в центральных газетах и журналах: «Огонек», «Совершенно секретно», «Версия», «Вечерняя Москва», «Известия», «Неделя», «Человек и закон», «Журналист», «Трибуна-РТ», «Медицинская газета», «Законность», «Юридическая газета» и других.

За активную писательскую и журналистскую деятельность М. Фурман Союзом журналистов, руководством МВД России и областного УВД награждался почетными грамотами и дипломами.

Он стал лауреатом премии «Медицинской газеты» в 2004 году, лауреатом Первой премии МВД России за 2009 год, второй областной литературной премии «Владимирская Русь» в 2011 году, учрежденной в память о великом князе Андрее Боголюбском.

Информация о дате и месте прощания будет известна позже.