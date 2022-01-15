Ушёл из жизни Игорь Васильевич Шамов

Сегодня, 15 января, скончался Игорь Васильевич Шамов. Он работал мэром Владимира в самые сложные для города и страны годы — с 1990-го по 2002-й. Игорю Васильевичу было 86 лет. Прощание с ним состоится 18 января с 10 до 12 часов в Городском дворце культуры (г. Владимир, ул. Горького, 54).

Муниципалитет опубликовал некролог. Приводим его полностью.

Игорь Васильевич Шамов родился 11 июня 1935 года в Удмуртии. В 1959 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженер-физик, работал в Ленинграде, а с 1961 года во Владимире — старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических смол, впоследствии — НПО «Полимерсинтез». Автор профильных изобретений, кандидат технических наук.

На рубеже 1990-х годов И.В. Шамов ушел в политику, став во Владимире одним из самых ярких сторонников демократических преобразований. С октября 1990 года по декабрь 1991 года являлся председателем исполкома Владимирского городского Совета депутатов. В декабре 1991 года был назначен главой администрации города Владимира, в 1995 и 1997 годах дважды побеждал на выборах главы городской исполнительной власти. Завершил работу в должности главы администрации города Владимира в марте 2002 года.

Возглавляя город на сломе эпох, в условиях острого бюджетного дефицита, И.В. Шамов проявил себя талантливым, масштабным, разносторонним руководителем и, в то же время, харизматичным и открытым в общении человеком. Он умел убеждать людей и не избегал диалога с жителями.

При нем, в годы коммунальной разрухи, во Владимире удалось отремонтировать более трети городских разводящих тепловых сетей и перевести ТЭЦ на газовое топливо, открыть Судогодский водовод, построить без малого 1 млн квадратных метров жилья, внедрить частный общественный транспорт и, создав конкурентную среду, зарегистрировать тысячи малых и средних предприятий.

Под руководством И.В. Шамова в городе были организованы Городской дворец культуры и ДК молодежи, муниципальный театр «Разгуляй» и камерный хор «Распев», спортивные и музыкальные школы, школы искусств, служба социальной поддержки и дом ветеранов, развивались международные гуманитарные и экономические связи города Владимира с городами-партнерами из разных стран мира.

В 1995 году по итогам Всероссийского конкурса мэров И.В. Шамов вошел в число 15 лучших российских градоначальников. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда», знаками «Почетны строитель России» и «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», орденом РПЦ «Святой равноапостольный князь Владимир» III степени, другими общественными и профессиональными наградами.

В 2012 году Игорю Васильевичу Шамову присвоено звание Почетный гражданин города Владимира.

Администрация и Совет народных депутатов, жители города Владимира выражают глубокие соболезнования семье Игоря Васильевича Шамова, всем знавшим и любившим этого замечательного человека.